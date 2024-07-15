中援老撾醫療隊完成老撾首例機器人導航手術

中評社北京7月15日電／據人民網報導，近日，老撾人民軍103醫院神經外科團隊完成老撾首例機器人導航下顱內血腫引流的微創手術。該手術由來自中國軍隊第十一批援老醫療隊專家毛星剛主刀，103醫院神經外科和監護室團隊通力合作，成功實施了老撾首例機器人引導的神經導航下顱內血腫的穿刺引流術。



據悉，103醫院於7月5日凌晨收治了一名腦出血患者，急查頭顱CT發現是顱內出血，出血量大，病情危重，需要急診手術引流顱內血腫。患者出血位置較深，可以採用神經導航引導的精準穿刺。103醫院表示，老撾並無神經導航系統，也沒有使用該技術的經驗。中國軍隊第十一批援老醫療專家毛星剛表示，神經導航系統在神經外科十分重要，中方研發了具有完全自主知識產權的機器人導航系統。隨後，毛星剛將帶來的機器人導航系統帶入手術室，進行精準定位後順利實施了手術。患者術後病情平穩，安全返回監護室。



由於大腦具有密集的重要神經和血管，因而精準定位是神經外科最重要的技術之一。中國軍隊第十一批援老醫療隊根據老撾醫院的具體情況，製作並開展了簡單實用的智能化技術，大大提高了該院神經外科手術的精準程度，從而讓更多的患者從中受益，用實際行動詮釋了中國醫者的使命與擔當，加深了中老兩國、兩軍的合作和友誼。