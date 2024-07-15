網評：培育弘揚生態文化

中評社北京7月15日電／培育弘揚生態文化

來源：人民網



生態文明建設是中國特色社會主義事業的重要內容，關係人民福祉，關乎民族未來，是一場涉及生產方式、生活方式、思維方式和價值觀念的深刻變革。2015年，中共中央、國務院印發《關於加快推進生態文明建設的意見》，首次提出“堅持把培育生態文化作為重要支撐”。習近平總書記在2018年召開的全國生態環境保護大會上強調：“要加快構建生態文明體系，加快建立健全以生態價值觀念為準則的生態文化體系”。今年1月發布的《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》，在“開展美麗中國建設全民行動”的目標任務中，突出強調培育弘揚生態文化。



生態文化是以生態價值觀為導向，對生態文明建設理論和實踐成果的總結、凝練和傳承，包括生態物質文化、精神文化、制度文化和行為文化等，是生態文明的文化樣態。它傳遞生態文明主流價值觀，倡導勤儉節約、綠色低碳、文明健康的生產生活方式和消費模式，喚起人們向上向善的生態文化自覺，為正確處理人與自然關係、解決生態環境領域突出問題、促進經濟社會發展全面綠色轉型提供文化滋養和內生動力。培育弘揚生態文化，是習近平生態文明思想的重要內容，是全面推進美麗中國建設的內在要求。



人與自然的關係是人類社會最基本的關係。處理好人與自然的關係，是馬克思主義理論的重要內容，也是中華優秀傳統文化的一個重要方面。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持把馬克思主義基本原理同中國生態文明建設實踐相結合、同中華優秀傳統生態文化相結合，大力推動生態文明理論創新、實踐創新、制度創新，創造性提出一系列富有中國特色、體現時代精神、引領人類文明發展進步的新理念新思想新戰略，形成了習近平生態文明思想。這一重要思想對“人與自然和諧共生”“綠水青山就是金山銀山”“良好生態環境是最普惠的民生福祉”“統籌山水林田湖草沙系統治理”“用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境”“共謀全球生態文明建設之路”等的深刻揭示，豐富和發展了馬克思主義關於人與自然關係的思想，傳承和創新了中華優秀傳統生態文化，具有深厚的理論依據、實踐基礎和文化底蘊。堅持以習近平生態文明思想為指導，深刻理解蘊含其中的根本觀點和核心理念，把握“兩個結合”的方法論要求，方能明晰生態文化的發展方向，構築生態文化的價值根基，更好發揮生態文明主流價值觀的思想引領和價值導向作用。

