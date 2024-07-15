網評：興綠治沙　綠富同興

中評社北京7月15日電／興綠治沙 綠富同興



來源：人民網 作者：常欽



相信很多人讀過《向沙漠進軍》這篇文章。早在幾十年前，竺可楨就曾指出生態破壞的危害，“森林全被摧毀，田園全被埋葬，城郭變成丘墟”。但他也滿懷信心地表示，“沙漠是可以治理的”“抵禦風沙襲擊的方法是培植防護林”。今天，我們向沙漠進軍，有了更多的科學方法，取得了更大的勝利。



比如，歷經40多年努力，“三北”防護林工程已經成為我國生態文明建設標誌性工程。“荒漠變綠洲、荒原變林海”，各地堅持治沙致富並重、增綠增收並舉，適度發展經濟林果、沙漠旅遊、新能源等綠色產業，“綠水青山轉化為金山銀山”的鮮活故事層出不窮。“含綠量”和“含金量”同步提升，“三北”工程的生動實踐成為我國向沙漠進軍、推動綠色生態沙產業蓬勃發展的有力寫照。



沙產業是指在保護修復荒漠生態系統基礎上，科學合理利用沙區光、熱、水、土、氣、生、風、景觀等資源，適度有序發展特色林草沙及相關產業。據國家林業和草原局初步統計，截至2022年1月，我國林草沙產業企業已經超過1.55萬家，沙產業年產值約5000億元。



習近平總書記強調，“綠化祖國要擴綠、興綠、護綠並舉”“拓展綠水青山轉化為金山銀山的路徑”。我國沙漠和沙地資源豐富，具有光照時間長、晝夜溫差大、地廣人稀等比較優勢。堅持綠色發展、生態優先理念，推動沙產業高質量發展，不僅對增加社會就業、促進農牧民增收、推動沙區資源環境可持續發展等具有重要作用，也有利於實現生態美、百姓富的有機統一。