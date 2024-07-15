網評：涵養生態文明新風尚

中評社北京7月15日電／涵養生態文明新風尚



來源：人民網 作者：董絲雨



我國野生動物保護成果顯著而醒目，與科學理念指引、治理有力托舉密不可分



近期，有關野生動物保護的好消息不斷。廣東海豐鳥類省級自然保護區，工作人員監測記錄到5只國家一級保護野生動物彩鹮。甘肅蓮花山國家級自然保護區，工作人員發現國家“三有”保護動物狗獾的身影。在廣西，經觀鳥愛好者辨認，國家二級保護野生動物褐翅鴉鵑已經在南寧“安家”。如今，隨著生態環境穩步向好，新物種、新記錄種不斷被發現，我國生物多樣性豐富度在逐步上升。



生物多樣性使地球充滿生機，也是人類生存和發展的基礎。野生動物資源是生物多樣性的重要組成部分，對提升生態系統質量和穩定性起著至關重要的作用。我國野生動物保護成果顯著而醒目，與科學理念指引、治理有力托舉密不可分。



黨的十八大以來，在習近平生態文明思想的科學指引下，我國將生物多樣性保護上升為國家戰略，通過實施瀕危物種拯救工程、栖息地保護建設等舉措，促進野生動物保護事業快速健康發展。以國家公園為主體的自然保護地體系建設快速推進，第一批789處野生動物重要栖息地和1140處候鳥遷徙通道重要栖息地發布，90%的陸地生態系統類型和74%的重點野生動物種群得到有效保護，這些舉措和成就，充分體現我國生態文明建設發生歷史性、轉折性、全局性變化。



相較於以往，生態系統多樣性、穩定性、持續性得到更多的關注，各地也更加注重因地制宜開展野生動物保護工作。比如，東北虎豹國家公園自試點以來，整合了園區內原有的19個自然保護地，系統開展虎豹關鍵擴散通道等栖息地修復、生態廊道建設，促進虎豹種群數量不斷增長。站在維護國家生態安全、中華民族永續發展和對人類文明負責的高度，加強生態保護和修復，實施生物多樣性保護重大工程，才能不斷提升生態系統質量和穩定性，為人與自然和諧共生創造良好條件。

