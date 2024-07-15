網評：完整理解把握全面深化改革的總目標

中評社北京7月15日電／必須完整理解和把握全面深化改革的總目標



來源：人民網



改革總目標一以貫之，為的就是著力破解深層次體制機制障礙，不斷彰顯中國特色社會主義制度優勢，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能



“中國之制”鍛造出新優勢，“中國之治”開啟了新境界，黨和國家事業煥發出新的生機活力



制度競爭是綜合國力競爭的重要方面，制度優勢是一個國家贏得戰略主動的重要優勢。衹有深入到制度層面，才能更好把握“中國之治”的奧秘。



2013年11月，黨的十八屆三中全會明確指出：“全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。”今年6月，習近平總書記主持召開中共中央政治局會議，會議強調：“進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。”改革總目標一以貫之，為的就是著力破解深層次體制機制障礙，不斷彰顯中國特色社會主義制度優勢，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能。



全面深化改革往什麼方向走，這是一個帶有根本性的問題。習近平總書記強調：“必須完整理解和把握全面深化改革的總目標，這是兩句話組成的一個整體，即完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。”前一句規定了根本方向，後一句規定了在根本方向指引下完善和發展中國特色社會主義制度的鮮明指向。正是依據這個“根本尺度”，新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央深刻把握我國發展要求和時代潮流，把制度建設和治理能力建設擺到更加突出的位置，繼續深化各領域各方面體制機制改革，決心之大、變革之深、影響之廣前所未有。