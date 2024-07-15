陳國基：幫助青年樹立正確國家觀

左圖：陳國基表示，香港在維護國家安全建立穩健基石，未來政府將繼續發展經濟改善民生。\大公報記者林良堅攝；右圖：政府積極幫助年輕人樹立正確的國家觀，提升香港在維護國家安全的抵抗力和免疫力。（圖源：大公報） 中評社北京7月15日電／陳國基：教導正確國家觀 增強青年“免疫力”



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“香港過去幾年發生了三件重要的事情，完善選舉制度、香港國安法生效實施、完成基本法23條立法。”政務司司長陳國基接受《大公報》訪問時表示，這三項工作是香港在維護國家安全方面的穩健基石，未來政府將在這一基礎上繼續發展經濟改善民生。不過，面對美西方的抹黑，香港仍然不能掉以輕心。



陳國基表示，政府將持續推出造福市民的政策，並加強全港市民，特別是年輕人對國家的認識，持續提升香港在維護國家安全方面的抵抗力、免疫力。＼大公報記者 義昊（文） 林良堅、楊州（視頻）



陳國基指出，過去立法會、區議會有不少反中亂港分子，導致香港管治出現很大問題。如今香港已經落實“愛國者治港”，並有了香港國安法及維護國家安全條例保駕護航，相信再也不會出現2019年黑暴時的亂象。社會恢復了正常秩序，市民可以享受到一個和平、安全的環境，相信這是本屆政府的最大成就。



陳國基強調，完成這工作並非香港維護國家安全的終點，而是起點。他表示，雖然現時香港可以防範很多威脅，但未來仍要加倍小心，特別是美西方用一些錯誤的信息扭曲香港真實情況，批評國家和香港，企圖用他們以前的方式繼續影響香港，令年輕人作出一些反對政府或國家的行為。這些活動已轉為地下變為“軟對抗”，如在網絡上攻擊政府，對市民還不太明白的政策大做文章等，企圖煽動市民，因此市民一定要十分謹慎。