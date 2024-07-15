索馬里咖啡館遭汽車炸彈襲擊已致9死20傷

中評社北京7月15日電／據央視新聞：當地時間14日深夜，眾多球迷擠在索馬里首都摩加迪沙一家咖啡館觀看歐洲杯決賽，不料遭遇汽車炸彈襲擊。索馬里警方開始說爆炸導致至少5人死亡，晚些時候更新遇難者人數至9人，另有20人受傷。



索馬里國家通訊社14日深夜援引警方發言人阿卜迪-菲塔·亞丁·哈桑的說法報導，恐怖分子當晚在摩加迪沙市中心“頂級咖啡餐廳”外引爆汽車炸彈，警方初步報告顯示，襲擊導致至少5人死亡。



法新社15日報導援引國家安全局官員穆罕默德·優素福的說法，將死亡人數更新為9人，另有20人受傷。按該官員描述，事發時咖啡館內有很多人，多數是看球賽的年輕人，所幸多數人設法爬到高處、越過後牆跳下，得以安全離開。



事發後幾分鐘趕赴現場的警官穆罕默德·薩拉德告訴法新社記者，遇難者中有5人死在咖啡館外，包括當時駕車行經該區域的人。另外4人死在咖啡館內。



另據德新社報導，警方暫時無法確定炸彈是否由自殺式襲擊者坐在車內引爆，還是有其他武裝人員參與實施襲擊。



網絡流傳的圖片顯示，事發咖啡館上空出現巨大火球，騰起黑煙。這家咖啡館靠近索馬里總統府，頗受政府公務員歡迎。所在區域在事發時段人流密集。



爆炸後，消防員、警察和醫護人員趕赴現場，警方封鎖了事發區域。

