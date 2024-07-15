日本擬將溫室氣體減排新目標定在60～66%

中評社香港7月15日電／共同社14日採訪日本政府相關人士獲悉，政府正在探討將新的溫室氣體減排目標定為2035年度較2013年度“減排60～66%”。為了實現《巴黎協定》提出的氣溫升幅控制在比工業革命前高1.5度的目標，歐洲已設定了更高的目標，日本是否能在此基礎上進一步上調也成為焦點。



現行的目標是2030年度減少46%。環境省今年4月公佈的數據顯示，扣除森林吸收等部分的2022年度淨排放量創新低，較2013年度減排22.9%。環境省認為，在《巴黎協定》下，日本正朝著2050年達成淨零排放的政府目標“順利減排”。



政府內較為普遍的觀點是，如果按照現在的步伐減排，2035年度可減排約60%，這將成為新減排目標的基礎。



另一方面，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，要實現協定提出的目標，需要較2019年減排60%。若按日本作為基準的2013年度來算則為66%。



不過，也有環保團體認為，由於IPCC所指是的全球平均減排量，“作為發達國家的日本為了給新興市場國家樹立榜樣，理應提出更高的目標”。全球平均氣溫已經比工業革命前上升1.1度，實現協定提出的目標被認為困難重重，為此歐盟（EU）打算設定到2040年較1990年減排90%的高目標。