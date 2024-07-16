中評現場：2024年創新科技獎項嘉許禮

2024年創新科技獎項嘉許禮（中評社 段曉魯） 中評社香港7月16日電（記者 段曉魯）為表揚香港創科界過去一年榮獲多個國際或內地的創科重要獎項，昨日香港創新科技署舉辦2024年創新科技獎項嘉許禮，超過300個得獎者及團隊出席典禮。



香港特區行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東教授、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部部長王偉明博士、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及創新科技署署長李國彬亦出席了此次活動。



李家超表示，今年典禮主題是“香港創科成就 揚威世界舞台”，表揚過去一年，10位本地學者和科學家對科研的貢獻和獲得的殊榮，以及來自25個機構的創科界精英勇奪“愛迪生獎”、“全球百大科技研發獎”、“日內瓦國際發明展”金獎或以上等共157個得獎項目，揚威海內外的卓越成就。每一位所得到的殊榮，不僅代表個人或團隊的成就，更是對香港整個科研界的肯定和鼓勵。



李家超亦表示，在“一國兩制”之下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢。香港擁有五間全球百強大學，並在全球學術界享有極高的聲譽，為本地培養優秀的創科人才。香港的營商環境優越、專業服務世界前列，加上資訊、資金、貨物、人員自由流通，香港成功匯聚海內外人才，為我們創科生態圈的發展帶來源源不絕的動能。