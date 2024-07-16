李家超：政府將多管齊下壯大香港創科人才庫

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月16日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席2024年創新科技獎項嘉許禮，他表示，科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，特區政府會一直循不同途徑，多管齊下壯大香港創科人才庫。



李家超表示，在“一國兩制”之下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢。香港擁有五間全球百強大學，並在全球學術界享有極高的聲譽，為本地培養優秀的創科人才。香港的營商環境優越、專業服務世界前列，加上資訊、資金、貨物、人員自由流通，香港成功匯聚海內外人才，為我們創科生態圈的發展帶來源源不絕的動能。



李家超亦表示，政府一直積極推出不同措施，促進香港創新科技產業的發展。我們推出100億元的“產學研1＋計劃”，推動科研成果轉化和產業發展，已有超過20個研發團隊落實參與。我去年宣布成立的100億元“新型工業加速計劃”，會在今明兩年開始，通過配對資助超過50間企業在香港設立新生產設施。



李家超稱，科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。我們會一直循不同途徑，多管齊下壯大香港創科人才庫。政府一系列優化了的人才入境計劃，已收到超過32萬宗申請，批出近20萬宗，當中超過13萬名人才已經來到香港。我們亦透過“研究人才庫”計劃，資助研發團隊和企業，聘請科研人才進行研發工作。