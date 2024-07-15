中國防汛戰線將由南向北延伸

中評社北京7月15日電／全國即將進入“七下八上”防汛關鍵期。記者15日從應急管理部獲悉，經多方會商研究，未來幾天，中國防汛戰線由南向北延伸，防汛形勢依然嚴峻。國家防總當日針對河南省啟動防汛四級應急響應。



新華社報導，國家防總辦公室、應急管理部15日組織氣象、水利、自然資源、住房城鄉建設等部門進行防汛專題聯合會商，視頻調度四川、河南、山東等14省份，分析研判近期雨情汛情災情，部署重點地區防汛搶險救災工作。



根據會商結果，未來幾天，隨著副熱帶高壓北抬，主雨帶逐步移動至四川盆地到黃淮一帶，甘肅隴南、陝西漢中等地山洪地質災害風險高，長江幹流中游部分江段止落回漲，湖南華容縣團洲垸排澇工作任務仍很繁重。



應急管理部有關負責人指出，北方地區要全面進入應急狀態，充分做好應對極端強降雨的各項準備；南方地區要持之以恆繼續強化巡查防守。相關省份要加強滾動會商研判，聚焦流域性洪水和中小河流洪水、中小水庫出險、山洪地質災害、城市內澇等薄弱環節強化防範應對。要始終把落實預警“叫應”機制和轉移避險工作挺在前面，切實做好轉移安置群眾管理。



此外，國家防總繼續維持針對安徽、湖南的防汛三級應急響應和針對江蘇、江西、湖北、重慶、四川的防汛四級應急響應。國家防總辦公室前期派出的2個工作組、4個專家組及1個城市防洪排澇聯合工作組繼續在重點省份協助指導相關工作。應急管理部組織國家減災中心持續對華容縣團洲垸、淮河流域等重點區域開展遙感監測。