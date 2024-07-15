中國瑞寶推進閩港合作興建泉州康復醫院

2024年7月12日，瑞寶（泉州）康復醫院在福建泉州晉江市落成。 2024年7月12日，瑞寶（泉州）康復醫院在福建泉州晉江市落成。 中評社香港7月15日電/瑞寶（泉州）康復醫院近日在福建泉州晉江市圓滿落成，這是一所依循三級甲等中醫類別康復專科醫院標準建設的醫院，總投資達25億元。



2023年6月，福建省委書記周祖翼率團赴港，與香港特首李家超會商加強閩港合作。隨著閩港合作深化，香港的“福建計劃”以及內地推出的港澳居民內地醫保計劃等措施的逐步落實，港人在福建生活將更為便捷。瑞寶（泉州）康復醫院的落成，將為在內地生活的港人提供優質的醫療服務。據院方介紹，為了進一步方便居住在福建的港人就醫，該院還進一步爭取香港醫療券擴展到該院使用。



蒞臨本次落成典禮的有中國瑞寶國際合作有限公司董事長助理褚孫汀、瑞寶文化數據金融有限公司董事長黃裕發、瑞寶（泉州）康復醫院有限公司執行董事李昌騰、中科院中德智慧裝備與新材料聯合實驗室理事長孟繁臣等。



瑞寶（泉州）康復醫院的建設與國家“健康中國 2030”規劃綱要的目標深度契合，突顯了中醫藥於疾病康復中的核心作用。醫院委託高校專業團隊進行管理，契合 Carf 國際認證標準，採用酒店式管理模式。技術實力強勁，積極與香港理工大學康復治療科學系、香港浸會大學中醫學院、香港城市大學數字醫學院、福建中醫藥大學附屬康復醫院、中國科學院廣州軟體技術研究院等機構通力合作，集康復、養老、研發、教學於一體。在治療方法上，以中醫特色療法為主導，以現代評估及診斷方法為輔助，以提升人體功能狀態為目標，借助智慧醫院系統為患者提供全方位的健康服務。



在特色療法方面，有中醫特色非遺療法，包括南少林脊柱康復特色療法、吳炳煌淺針術、睡眠特色療法等。同時，還引進了國際先進的康復訓練和評估測試設備，諸如美國 Biodex 多關節等速肌肉力量測試系統、德國 Tergumed710 脊柱測試評價訓練系統、美國 AlterG 太空反重力測試訓練系統、飛利浦 IQon 彩色功能 CT 等。

