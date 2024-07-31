郭偉峰：和與戰 兩岸關係三組矛盾正在變化

中評智庫基金會董事長、中評社社長郭偉峰（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月31日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇不久前在北京舉行，中評智庫基金會董事長、中評社社長郭偉峰在論壇上表示，兩岸關係的發展過程中，對立統一的矛盾無時不在，無時不變。“520”後兩岸關係中有三組對立統一矛盾正在發生變化，必須高度重視。同時，“避戰求和，止戰促和，遏獨維和，促統於和。”這十六個字是在今後一段時期內我們必須面對的責任擔當。



郭偉峰說，兩岸關係的發展過程中，對立統一的矛盾無時不在，無時不變。以2024年“520”為起點，兩岸關係中有三組對立統一的矛盾正在發生重要變化。



第一組涉及中美之間戰與不戰的矛盾。從當前形勢來看，中美關係正處於競爭大於合作、合作制衡戰爭的新階段。此外從戰略高度來看，擁核大國相互不可能大戰，應該還是國際政治格局中正常的定律，當然，軍事摩擦一般不可避免。所以，中國與美國之間發生大規模戰爭，目前判斷絕無可能。尤其是中國，現在具備一戰的實力，更是具備不戰的定力，還有不畏對戰的魄力。美國的戰爭挑釁只會自取其辱。中美大國備而不戰是常態。如果台灣方面認為中美之間不可能有大戰，是因為中國不能戰，所以在美國軍事力量保護下，大陸對台灣不敢動用武力，台灣可以在分裂行徑上為所欲為，“依美謀獨”會獲得成功，這就是不懂得對立統一的矛盾轉化規律，大錯特錯。如果美國“以武護獨”，就是穿刺了中國核心利益的極限，中美不戰的關係隨時會轉換為不得不戰的對立狀態。



概括言之，中美之間不可能大戰，但是兩岸之間或者會發生一戰。只要台灣方面繼續踐踏大陸反分裂國家法底線，大陸打擊“台獨”的武力解決方案遲早會實施。一旦實施，美國只能徒呼奈何，解決“台獨”問題，中國不會看美國的眼色行事。

