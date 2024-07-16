快評：美國選局在變　一個中國政策不能變

中評社快評／美國共和黨總統參選人特朗普13日傍晚在競選集會上遭槍擊，右耳受傷幸性命無虞，在被護送離場前揮拳高喊“戰鬥”（fight）鼓舞現場支持者。很多分析認為特朗普建立英雄形象，改寫選情，有更大機會贏得年底大選。



特朗普當選對中國是好消息還是壞消息？台灣的未來的命運如何？距離美國大選不足4個月，特別是特朗普展現了重返白宮、重奪執政權的氣勢，相關話題將愈來愈受關注。



回顧特朗普執政那四年，中美關係急速轉變，美國與盟友關係在“美國優先”的孤立主義外交政策之下同樣受創。在中國大陸、台灣、美國三邊關係中，台灣成為特朗普口中的“桌上的筆尖”。



多年前，時任台北市長的柯文哲接受專訪時曾說，在中美對抗的局勢下，衹有台灣議題，沒有所謂兩岸關係，台灣不過就是特朗普貨架上的商品而已。現在，很多分析仍然持同樣觀點。



不管是特朗普或拜登最終贏得年底大選，美國可以換政府，但美國的一個中國政策不會變、不能變，變則世界大亂，也不符合美國利益。2017年2月特朗普首次與中國領導人通話時說，充分理解美國政府奉行一個中國原則的高度重要性，美國政府堅持奉行一個中國政策。



美國的一個中國政策不會變、不能變，當然，美國也不會放棄打“台灣牌”，但方式、方法會不一樣。很多例子說明，特朗普眼中的台灣很小、很不重要。如此看來，更該為特朗普可能再次當選而感到憂心的，應是企圖走務實“台獨”路線的“賴當局”。