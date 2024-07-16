槍擊案《紐郵》栽贓華人引憂憤 百人會抗議

百人會抗議信和《紐約郵報》原始報導 中評社華盛頓7月15日電（記者 余東暉）《紐約郵報》在特朗普競選槍擊案發生後一個多小時，在沒有權威執法部門信息源的情況下，造謠指槍手是中國人（華人）。這種栽贓行為已經引發華人社區的憂慮和憤怒。美國華裔精英組織“百人會”15日致函《紐約郵報》總編，表達抗議，並要求該報道歉和糾錯。



《紐約郵報》（NEW YORK POST）網站美東時間下午7:39在一則題為“企圖暗殺特朗普的槍手被特勤局擊斃:消息來源”的報道中，在導語之後提到，“槍手，被確認為一名中國男人（identified as a Chinese man）,處於距離特朗普講台幾百碼的射手位···”。在後續的報導中，《紐約郵報》不再提射手是“中國人（華人）”，原始報導現在谷歌上已搜索不到。



這個在美國正規媒體上唯一提到槍手是“中國人（華人）”的報導，很快在華人社交媒體平台上傳開，並引發廣泛的擔憂，擔心美國主流社會遷怒於華人社區。好在美國執法部門隨後確認槍手是20歲的白人男子布魯克斯，華人社區的憂慮有所緩解，但依然擔心此次事件可能引發民粹主義高潮，波及華人社區。



美國最具影響力的華人團體之一“百人會”15日致函《紐約郵報》總編普勒，對該報的不實報導“表達憤怒”。這封以百人會主席、前美國駐華大使、前華盛頓州長駱家輝的名義發出的抗議信說：