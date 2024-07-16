共和黨大會周邊　禁帶網球不禁槍

中評社北京7月16日電／據大公報報導，據美國廣播公司報導：美國前總統特朗普已抵達威斯康星州密爾沃基市，準備出席15日至18日舉行的共和黨全國代表大會。他預計將於18日正式被提名為共和黨總統候選人，最快15日公布競選搭檔。特朗普剛遭遇刺殺，共和黨大會的安保工作受到密切關注。美媒注意到，會場外圍限制活動區域（軟邊界）禁止攜帶網球等物品，但可以攜帶刺殺特朗普槍手使用的AR－15步槍。



美國特勤局駐共和黨全國委員會協調員14日稱，特勤局沒有因13日的刺殺事件而加強對共和黨大會的安保措施，因為此次活動已是政府指定活動的“最高安全級別”。據美國廣播公司（ABC）報導，特勤局負責巡邏的緊急安全警戒線（硬邊界）內禁止攜帶槍支；在硬邊界外圍的軟邊界區域不能攜帶氣步槍、氣手槍、網球、無人機等物品，但可以攜帶包括AR－15步槍在內的真槍。



共和黨大會期間，預計將有超過5萬人湧入密爾沃基市。該市議員鮑曼說，允許在會場附近持槍非常荒謬。“想像一下這幅畫面：在入口處，一個人背著AR－15和長步槍，腰上還別著兩把手槍，但警察問他的是，‘你帶了網球嗎？’”



共和黨指責特勤局13日的安保工作有漏洞，令槍手得以靠近特朗普並開槍。眾議院監督委員會傳喚特勤局局長切特爾22日到眾議院作證。