特朗普遇刺　美國兩黨相互攻訐

中評社北京7月16日電／據大公報報導，拜登14日發表全國講話稱：“我們需要讓政治熱度降溫。政治絕不能成為真正的戰場。”他補充說，大選將至，所有人都面臨考驗，兩黨都有責任將局勢緩和下來。特朗普同日接受採訪時亦表示，他不會按原計劃在共和黨全國代表大會上談論拜登政府有多差勁，而將改為呼籲團結。他聲稱：“我想努力團結我們的國家……但我不知道這是否可能。大家的分歧很嚴重。”



《紐約時報》15日直言，特朗普遇刺事件似乎更有可能讓美國進一步分裂，而不是團結起來。13日特朗普在競選集會上遭到槍擊後，空氣中充滿了憤怒、怨恨、懷疑和指責，讓本就充滿敵意的美國更加四分五裂。已被擊斃的槍手克魯克斯政治傾向不明，給了各方借題發揮的空間。



據CNN報導，克魯克斯的父親是自由派人士，母親是民主黨註冊選民；他本人是共和黨註冊選民，但曾向親民主黨團體捐款。



美媒：美國政治暴力常態化



眾議院民主黨人此前彈劾特朗普，指控他在2021年1月6日美國國會暴亂事件前發表煽動言論。如今，共和黨將矛盾對准民主黨人，聲稱若特朗普要為煽動言論負責，那麼拜登也要負責。拜登日前對民主黨金主說，他想“把特朗普置於靶心上”。曾遭反特朗普人士槍擊的眾議院多數黨領袖斯卡利斯批評民主黨大肆炒作荒謬言論。他說：“我們過去曾清楚地看到極左派瘋子將暴力言論變為行動。這種煽動言論必須停止。”



佐治亞州共和黨眾議員柯林斯在社交媒體發文稱，拜登下達了“刺殺特朗普”的命令，並敦促檢察官立即就拜登煽動刺殺提起訴訟。美媒指出，柯林斯自己也不清白，他曾在一條競選廣告中開槍射擊政敵的人形立板。共和黨籍眾議院議長約翰遜14日說，特朗普受到了媒體、荷裡活精英、政治人物甚至法律系統的“中傷和迫害”。他亦提到拜登的“靶心”言論，並表示：“我知道他的本意並非這里所暗示的（即號召支持者刺殺特朗普），但雙方的此類措辭都應該引起重視。”