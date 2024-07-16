槍手高中期間傳遭霸凌

中評社北京7月16日電／據大公報報導，據BBC報導：美國執法部門正在調查刺殺特朗普的20歲賓夕法尼亞州男子克魯克斯的作案動機。美媒14日披露，克魯克斯是校園霸凌的受害者，並且長期對槍支感興趣，在當地一家射擊俱樂部有會員資格。他曾想參加高中步槍校隊，但未入選。



美國聯邦調查局（FBI）仍未能從克魯克斯的社交媒體賬號和電子郵件等資料中發現關於作案動機的關鍵信息。但他在伯特利公園高中的同學透科勒透露，克魯克斯是校園霸凌的受害者，曾因外貌和穿搭遭到同學排斥，午餐時只能一個人孤單地坐在角落裡。公開資料顯示，美國校園霸凌問題相當普遍。2011年至2020年，20%的美國高中生有遭到霸凌的經歷。



2022年與克魯克斯同屆畢業的邁爾斯是高中步槍校隊成員，他表示克魯克斯未能入選校隊。“他甚至在選拔後都沒有入選初中校隊。在高中剩餘的時間裡，他再也沒有參加過選拔。”但邁爾斯稱，在他的印象中，克魯克斯並沒有被欺負過。BBC表示，目前人們對克魯克斯的認識還很混亂，有時甚至互相矛盾。



據美媒報導，克魯克斯是射擊俱樂部克萊頓運動員俱樂部的會員。他作案時穿著YouTube頻道“爆破農場”的上衣，該頻道提供各種槍支和爆炸裝置的內容。