特朗普法律戰再下一城　法官駁回密件門案

中評社北京7月16日電／據大公報報導，據路透社報導：美國前總統特朗普在法律戰中再次贏得勝利。佛州聯邦法官坎農15日裁定，美國司法部“非法委任”特別檢察官史密斯，因此駁回由史密斯負責的“密件門”案指控。特朗普在此案中被指控不當處理涉密文件，坎農此前已宣布無限期推遲這宗案件的開庭日期。



坎農15日稱，史密斯獲“非法任命”，根本無權提出訴訟。她批評說，美國政府近年似乎遵從一種臨時安排模式，在很少接受司法審查的情況下任命越來越多的特別檢察官。坎農由特朗普任命。特朗普的律師此前主張，司法部委任史密斯為特別檢察官的舉動違憲，因為史密斯的團隊並非由國會組建，他的任命也未獲參議院確認。史密斯一方堅決否認特朗普律師的說法，並強調關於任命特別檢察官調查敏感政治問題已有一套成熟流程。



檢方預計將對坎農的裁決提出上訴。但路透社表示，“密件門”案已受到影響。此外，史密斯還負責特朗普圖謀推翻2020年大選結果案。特朗普的律師尚未在這宗案件中挑戰史密斯的合法地位。美國聯邦最高法院本月1日裁定，特朗普在此案中的“公職行為”享有刑事起訴豁免權，法官必須先評估哪些指控涉及“公職行為”，庭審預計將被推遲至11月大選之後。受最高法院裁決影響，特朗普“封口費”案的宣判時間也從本月11日推遲至9月。