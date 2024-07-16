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泰國舉辦蘭納博覽會
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2024-07-16 10:42:30
當地手工藝人展示演奏泰國傳統樂器。（圖片來源：人民日報 楊一攝）
中評社北京7月16日電／據人民日報報導，7月8日至14日，2024年蘭納博覽會在泰國清邁國際會展中心舉行。一年一度的蘭納博覽會旨在推廣泰國北部獨特的蘭納文化和傳統產業，促進泰國經濟和文化對外交流。今年展會共設有800個展位，較去年增加一倍以上。
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