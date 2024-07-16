30港生成都實習　見證高新區發展

到成都實習的三十位香港大學生與嘉賓合影（圖片來源：大公報） 中評社北京7月16日電／據大公報報導，7月15日，由香港大公文匯傳媒集團未來之星同學會與成都市港澳事務辦公室聯合主辦，成都高新區、雙流區及成都日報社等共同協辦的“蓉匯港澳 聚力同行”──2024星動成都.未來之星香港大學生暑期內地實習計劃在蓉正式啟動，來自香港大學、香港城市大學、香港中文大學、香港理工大學等高校的30名香港青年大學生將參加為期近一個月的暑期實習計劃。



香港大公文匯傳媒集團副總經理婁冰介紹，是次實習計劃有別以往的交流活動，他勉勵同學們要深入瞭解“職場、職業、職責”的深刻意義，不僅讓專業技能得到提升，更要讓思想有所啟悟，還要用心體驗內地城市的風土人情、社會溫度。＼大公報記者 李兵成都報導（文、圖）



“未來之星同學會”是在香港大公文匯傳媒集團領導下、於2005年成立的青少年公益組織，迄今有6000餘名會員。



“今年，是雙方首次舉辦香港大學生暑期內地實習計劃，不僅讓香港學子有機會瞭解成都的歷史文化和經濟社會發展，更有機會感受內地企業的發展。”成都市港澳辦副主任吳志娟說，近年來，成都市港澳辦與未來之星同學會先後舉辦了五次香港青年學生來蓉交流活動，近300名香港大中學生到訪成都。



平均日誕171家企業



是次，成都有10家企業或機構，為港生提供了金融項目研究助理、軟件開發實習、招商及活動推廣等崗位，涉及傳媒、金融、生物科技、人力資源等行業。



“你們的到來不僅為成都這座充滿活力的城市增添了新色彩，也將為蓉港兩地的發展注入新的動力。”成都日報社副總編楊揚介紹，九名港生將赴報社實習。成都交子商圈資產運營管理有限公司副總經理羅悅文表示，企業將為實習計劃提供最好的資源和最佳的切入點，希望港生帶著飽滿的熱情和夢想，全力以赴投入實習，用智慧和知識書寫屬於自己的精彩篇章。