50名台灣高校學生赴湘　開啟實習交流

7月15日，第七屆台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘“愛·在芒果”實習交流活動在長沙啟動。（圖源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，第七屆台灣高校新聞傳播專業學生暑期來湘“愛·在芒果”實習交流活動15日在長沙啟動，來自台灣世新大學、義守大學、台灣大學等16所高校的50名學生，將在湖南廣播影視集團旗下的湖南衛視、芒果TV、小芒電商等頻道及單位進行約一個月的實習交流。



本次實習活動為台灣高校學生提供的50個實習崗位中，不乏《歌手2024》《你好，星期六》《花兒綻放》等熱門節目工作崗位。活動自4月啟動校園甄選工作以來，廣受台灣高校學子關注，共吸引數百名學生報名參加，通過海選、短視頻製作、面試等環節，最終50名在台高校就讀學生獲得實習機會。



來自台灣世新大學的大二學生陳妤蒨對將要開始的實習充滿期待。她表示，期待在實習中挖掘自身的潛力與特質，展現更多可能性，希望未來在傳媒領域找到讓自己大放異彩的新契機。



湖南省委台辦主任曾智夫表示，兩岸同根同源，同文同種，天生親近，希望台灣學生們珍惜實習機會，在學本領、擴視野的同時，用心感受大陸願與台灣同胞共享發展機遇的善意和誠意，做兩岸關係和平發展的參與者和推動者。