台民眾赴大陸　疑遭民進黨當局“監控”

中評社北京7月16日電／據大公報報導，據台媒報導：島內在民眾日前在網上發布一段在桃園機場搭機到上海，候機時被陸委會人員徵詢填寫相關信息的視頻。該民眾稱，“綠色恐怖”的手也深入到台灣的機場，直接針對這些要去大陸的人。對此，有島內網友評論說，“製造恐慌加監控，還要收集詳細個人資料，且只針對去中國大陸，賴當局真是無所不用其極，民進黨自己怕，卻要台灣人都要怕，好笑。”還有人說，“真是莫名其妙，我往來大陸20多年，不做違法的事，會出什麼事？”



台青贊大陸旅遊好玩



最近島內有網絡博主在街頭訪問台灣年輕人是否會害怕到大陸旅遊。有18歲的台灣女生受訪時笑言自己才剛剛從四川成都旅遊回來，感到很安全，當地人也很熱情，自己完全不會“害怕”。若未來有機會，她希望去上海看看，因為覺得這個城市很漂亮，也有很多朋友在上海。另一名16歲的台灣女生表示自己只在兒時去過大陸，現在非常傾向到大陸旅遊，她想要去湖南、海南或者到東北冰雪大世界，感受不一樣的風土人情。



至於大陸發布“懲戒台獨22條”會否影響赴陸旅遊意願，有台灣年輕人直言“不會”，因自己不是“台獨”。他希望未來能去重慶旅遊，感受它的“5D魔幻感”，以及品嘗地道的重慶火鍋。