2024兩岸青年峰會：跨海相會，書寫青春

兩岸青年在京台青年生活節上合影留念。（圖源：海外網） 中評社北京7月16日電／據海外網報導，“每年來到兩岸青年峰會，都感覺像回到家一樣。這裡見證了我逐步瞭解大陸、融入大陸，也見證著越來越多台灣青年加入我們的行列，把青春寫在大舞台上。”在近日於北京舉辦的2024兩岸青年峰會上，“小包智工”聯合創始人、台灣青年徐韜向記者分享自己的創業經歷。他說，大陸是希望的沃土，期盼更多台灣青年跨過海峽，到祖國大陸追夢、築夢、圓夢。



本屆兩岸青年峰會延續“攜手繪青春 奮進新時代”主題，吸引兩岸各界青年代表約600人參加。在這熱情似火的盛夏時節，兩岸青年跨海相會，暢敘情誼、碰撞思想，表達期盼交流合作、攜手發展的共同心聲。



開闊眼界



“不要對自己設限，台灣年輕人要多走出來看看世界，尤其是到祖國大陸，會有非常不一樣的體驗。”在峰會期間，台灣青年創新創業協會理事長吳宥璇見到不少新老朋友，感受到滿滿青春活力。她告訴記者，對島內青年來說，踏出第一步是最重要的，大陸蓬勃發展的生機與活力令全球矚目，兩岸青年彼此鼓勵、互相幫助、攜手合作，必定能共創互利雙贏。



在峰會主題演講環節，中國航天科技集團有限公司第五研究院總體設計部科研人員鄧湘金向與會嘉賓介紹探月工程的進展與展望，分享工程師如何破解嫦娥六號從月球背面采樣並帶回地球等難題，讓現場台灣青年直呼“大開眼界”。在峰會主論壇會場，幾款先進的智能機器人引發與會台青濃厚興趣，短短十幾分鐘就吸引了一眾“粉絲”圍觀：“這款機器人太逼真了，表情和動作都特別像真人”“它可以一直和我聊天，什麼問題都回答得很恰當”……



“大陸的尖端科技實力到底有多強，聽了航天工程師的分享、與智能機器人‘對話’後，一下子就讓我們有了直觀感受。”徐韜認為，大陸在科技創新領域發展很快，這裡市場很大、機會很多、潛力無限，台灣青年不應錯過。“來到大陸之後，我常常講，不跨過台灣海峽，你永遠不知道世界有多大。我想對島內年輕人說，你只需要來到這裡，開闊眼界、增長見識，就一定會收穫良多。”

