新突破！新能源汽車產銷將邁入千萬量級

中評社北京7月16日電／據經濟日報消息，近日，一條外國博主來華後驚嘆滿街都是電車的新聞登上熱搜。這位博主表示，“來到中國，發現街上行駛的轎車和公交大都是用電力的，聽不見引擎的聲音，鬧市街區也很安靜”。



與這位博主感受相印證的是，公安部最新公布的統計數據：截至今年6月底，全國機動車保有量達4.4億輛，其中汽車3.45億輛，新能源汽車2472萬輛。今年上半年新註冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%，創歷史新高。



10年前，新能源汽車還是個新鮮詞；而今天，我國已經有2000多萬輛新能源汽車行駛在路上。



市場占有率提升



中國汽車工業協會近日發布數據顯示，6月，我國新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場占有率達到41.1%。中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，6月新能源乘用車的市場占有率達到45%。



今年上半年，我國汽車產銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。其中，新能源汽車產銷累計完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%，進一步提升。



中國汽車技術研究中心資深首席專家吳鬆泉表示，新能源汽車產銷量和保有量快速增長，說明車的品質越來越好，被越來越多的用戶認可和接受。新能源汽車銷量的不斷增加，不僅帶動汽車產業鏈供應鏈發展，對經濟也有明顯拉動作用。同時，對於環境保護、減少化石能源消耗也有重要貢獻。



展望下半年，以舊換新、新能源汽車下鄉等利好政策持續落地實施，企業新產品密集上市，將有助於進一步釋放汽車市場消費潛力，為行業全年實現穩增長提供助力。吳鬆泉認為，下半年，諸多新車型上市和車輛價值提升、以舊換新政策深入實施，再加上國家大力支持發展新質生產力，有利於新能源汽車市場進一步增長。整體來看，今年新能源汽車產銷規模有望達到1150萬輛。



全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，上半年持續增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復需要一段時間適應，加上二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費透支效應，7月以價換量的效果有可能減弱。車企結合上半年產銷量，也將對市場預期、產品結構及上市節奏進行優化調整，或將進入蓄力期。