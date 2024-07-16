大公報評：特朗普被槍擊改變美國大選軌跡

中評社北京7月16日電／據大公報報導，當地時間7月13日，賓夕法尼亞州匹茲堡市以北三十英里的巴特勒縣一處空地上，集結了大批特朗普的支持者，正在聆聽特朗普的演講。大約在傍晚6時11分許，從側面的一幢小樓傳來七八聲槍響，特朗普摀住自己的耳朵，下意識地蹲了下去；講台成了天然的掩體，美國特勤局人員迅速衝了上去，將其團團圍住。在確認槍手被擊斃之後，特勤人員才讓特朗普站起來，前總統的右耳血跡清晰可見，且有兩道血印劃過臉頰。從現場嘈雜的視頻中，可以清楚地聽到特朗普在找自己的鞋子，可見當時特朗普在應急狀態下是多麼狼狽。此後，特朗普被七名保鏢架著離開現場，被塞進專車，臨走時特朗普仍不忘連聲高喊：“戰鬥！戰鬥！戰鬥！”這一幕被美國主流媒體記錄下來，特朗普酷似“手持國旗”的鬥士形象在這一天被定格，毫無疑問正在影響和改變著2024年美國大選的軌跡。



共和黨人指責拜登政府對前總統安保措施不夠嚴密，因為槍手開槍的地方距離特朗普的演講台衹有140米左右，居然沒有布置自己的狙擊手。凶手是在特朗普開始演講之後爬上那座建築物的，其中有一名觀眾看到這一幕，向警察大聲呼喊。呆在相鄰建築物的特勤局狙擊手匆忙將槍口對准這幢小樓，但為時已晚，克魯克斯幾乎是同一時間，用AR－15半自動步槍向特朗普方向射出七、八枚子彈。一枚子彈從特朗普右耳穿過，另幾發子彈打死了一名現場觀眾，另有兩名觀眾生命危殆。



中國有句俗話：大難不死，必有後福。在西方的宗教語境中，特朗普之所以能逃過一劫，是因為他是上帝派來拯救美國的“天選之子”，更增加了特朗普的神聖性。一些共和黨人聲稱，“美國大選已提前結束”，篤定特朗普會拿下2024年的大選。



特朗普大難不死是事實，但有沒有“後福”還有不少變數。在美國歷史上，被刺殺致死的總統就有四位，被刺未死的總統也有幾位，最近的一位是里根總統，於1981年3月30日在首都華盛頓被刺，但因搶救及時撿回了一條命。而競選總統的候選人被刺的例子則要追溯到1968年，當時肯尼迪的弟弟羅伯特‧肯尼迪有意競選總統，最後在加州洛杉磯被殺，民主黨不得不臨時推選漢弗萊參選，結果輸給了共和黨的尼克松，為民主黨留下“臨陣換將”的歷史陰影。

