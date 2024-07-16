新華社評：新起點，朝著百年環湖之夢再出發

7月14日，參賽車手在比賽中騎行。（圖源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，14日，第二十三屆環青海湖國際公路自行車賽落下帷幕。終點亦是起點，環湖賽將憑借其獨特的創造力、深遠的影響力、強大的品牌力續寫新的篇章。



環湖賽以賽為引擎，揚改革之帆。多年來，環湖賽遵循辦賽規律和機制，不斷銳意改革。從首屆賽事的2.5級，到升級為亞洲頂級公路自行車賽事，再到如今成為國際自盟職業系列賽，這項大型公路自行車賽事穩步前行。環湖賽構建起以職業賽事為主體、以產業發展和文化傳播為兩翼的“一體兩翼”發展格局，形成以競技賽事、業餘賽事、群眾騎游為架構的品牌賽事活動體系。



環湖賽以賽為平台，蓄發展之勢。本屆賽事主動服務和融入青海省打造生態文明高地、建設產業“四地”的發展大局，堅持以“綠色、人文、和諧、體驗”為主題，充分激發品牌賽事引領帶動作用，推動“農體文旅商”深度融合發展邁出堅實步伐，讓大美青海成為走向全國乃至世界靚麗的“綠色生態名片”。環湖賽將“流量”轉換為經濟發展的“增量”，為青海高質量發展注入新動能。



環湖賽以賽為橋梁，赴大美之約。青海是長江、黃河、瀾滄江的發源地。7月，青海迎來最美的季節，賽事線路勾勒全域美景，全景展示了高原大地草原、湖泊、河流、森林、雪山、花海、峽穀繪就的大美畫卷。環湖賽道自然風光之秀麗迷人、民族風情之多元多彩、觀賽氛圍之熱烈濃厚，給全球觀眾留下了難忘印象。大美青海隨著環湖賽的車輪，美名遠揚。



現在，環湖賽已成長為活力四射、勇敢擔當、敢於挑戰的“有志青年”，正以自信、開放的姿態歡迎五湖四海的朋友。站在新起點，環湖賽目光再次鎖定世界，將以高原的力量、體育的激情，在百年環湖賽事道路上奮勇前行。