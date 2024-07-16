國家鐵路局部署開展主汛期防洪集中督導檢查

中評社北京7月16日電／據國家鐵路局網站消息，近日，國家鐵路局安委會印發通知，自通知下發日起至七月底，由局領導帶隊，成立7個督導檢查組開展主汛期防洪集中督導檢查。



通知要求，各單位各部門要樹牢底線思維、極限思維，克服麻痹鬆懈思想和僥幸心理，清醒認識防洪工作的極端重要性和極度複雜性，以萬全準備應對萬一可能，立足防大汛、搶大險、救大災，加強汛期安全監管和應急管理，督促鐵路企業落實安全生產主體責任，嚴陣以待、嚴防死守，將“時時放心不下”的責任感轉化為“事事心中有底”的行動力，以更高的政治覺悟、更強的責任擔當、更實的工作舉措，抓緊抓實防汛救災各項工作，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。



各督導檢查組以防洪重大事故隱患動態排查整治和閉環銷號情況、前期防洪檢查反饋重點問題整改情況等為重點，結合有關要求，對重點地區、重點單位開展主汛期防洪督導檢查。針對鐵路建設領域防洪安全，緊盯隧道、橋梁和路基等重點工程和高風險工點，重點檢查隧道開挖支護、邊仰坡防護，基坑路塹開挖防護，跨江跨河作業和棄渣場、施工營地、加工預制構件場所等選址及防護措施落實等施工安全和汛期防洪關鍵部位處所，督促抓好事故隱患排查治理。



通知強調，各單位各部門要高度重視重視主汛期防洪集中督導檢查工作，加強組織領導，細化工作方案，抓緊抓實責任分工。督促鐵路企業加強監測預警和會商研判，排查風險隱患，備足裝備物資，完善工作預案，有力有效應對各類突發事件。