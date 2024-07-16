新華社評：中拉為世界發展注入“南方力量”

中評社北京7月16日電／據新華社報導，2014年7月17日，在巴西利亞舉行的中國－拉美和加勒比國家領導人會晤上，習近平主席首次提出構建中拉命運共同體的倡議，得到拉美國家廣泛積極響應。10年間，從願景到行動，從藍圖到現實，同屬“全球南方”成員的中國與拉美，堅定維護世界和平，促進共同發展，為全球治理積極貢獻力量，平等、互利、創新、開放、惠民的新時代中拉關係不斷奏響璀璨樂章。



中國與拉美攜手同行，始終做全球治理的建設力量。面對變亂交織的世界，拉美和加勒比國家追求自主發展，主張維護和平、公平正義、合作共贏，反對陣營對抗、脫鈎斷鏈、霸權霸凌，為推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化貢獻力量。中拉堅持真正的多邊主義，就共同關心的國際和地區事務加強對話，在重大全球性議題上保持良好溝通配合，為推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係和更加公正合理的全球治理體系發出“中拉聲音”。在國際熱點問題上，拉美國家同中國一道堅定倡導維護世界和平穩定。今年5月，中國和巴西共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，強調對話談判是化解危機的唯一出路，呼籲各方共同努力推動局勢緩和降溫，代表了國際社會對於推動政治解決烏克蘭危機的普遍關切和真誠意願。



中國與拉美攜手同行，始終做合作發展的促進力量。10年來，中拉以高質量共建“一帶一路”為實踐平台，堅持共商共建共享，攜手共同發展。目前，中國已與22個拉美和加勒比國家簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄。據不完全統計，截至2023年9月，中國已在拉美地區累計實施200餘個基建項目，承建了幾千公里道路、鐵路、輕軌，100多所學校、醫院、體育場館，近百座橋梁、隧道，數十個機場、港口，為當地提供近百萬個就業崗位。中國與特立尼達和多巴哥共建的鳳凰工業園今年1月正式開園，是目前特多乃至加勒比地區最現代化的工業園。中企在秘魯承建的錢凱港項目也在熱火朝天地建設中，建成後將成為拉美地區新的樞紐港和太平洋門戶港。中國還是拉美第二大貿易夥伴並與拉美5國簽署自由貿易協定。從基礎設施建設，到進出口貿易，再到數字經濟、清潔能源、航天探索等新興領域，中拉正加速引領雙方合作朝著附加值更高、科技含量更足的方向升級。

