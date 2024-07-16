中評社北京7月16日電／網評：從搶票到“槍”票看美式民主



來源：大公報 作者：吳志斌



7月13日下午，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州出席競選集會時遭遇槍擊，在特勤人員保護下緊急疏散，其右耳有明顯的血跡。事發後，一名涉案槍手被擊斃，集會觀眾中至少1死2傷。競選遇刺這一事件震驚美國內外，多國領導人紛紛表達憤慨，譴責政治暴力。特朗普隨後發聲稱，“子彈打穿了我的右耳頂部”“流了很多血”。美國總統拜登公開表示，“很感激地聽到特朗普安全而且情況良好，我為他和他的家人祈禱，為所有那些參加集會的人祈禱。”



但令人不禁生疑的是，因這場動機可疑的“暗殺”，特朗普一張在美國國旗面前高舉右臂大喊“戰鬥”，右耳血跡斑斑的照片在網絡上瘋狂流傳，遂成為特朗普競選的最新公關照。



社會撕裂 政府治理無能



近年來，美國總統大選失序加劇，“作秀”大於“做事”，虛言大於實幹，兩黨對抗造成社會撕裂，已然成為了美國政府治理無能的醜惡現狀。6月27日，特朗普與拜登舉行了首場電視辯論。一位“罪行纍纍”的前總統和一位耄耋之年的現總統，誰能重新激發美國所承諾的民主與發展？而共和黨在民意調查尚未取得決定性勝利，兩黨以言辭辯論來“搶票”之際，特朗普遭遇槍擊，又給我們帶來關於美式民主什麼樣的反思呢？



首先，筆者認為，特朗普競選遇刺，這不僅僅只是一個極端的個案，它暴露出的是整個美國大選的潛藏矛盾和社會近年來的人心撕裂問題。對於熟悉美國歷史的人而言，美國針對政治家的暗殺行為在1960年代達到了“高潮”，這是美國歷史上的一段黑暗時期。肯尼迪兄弟（一位作為總統、一位作為總統候選人）先後被刺客的子彈擊倒殺害；民權領袖美德加.艾維斯、馬丁.路德.金和馬爾科姆.X也都在政治暴力中喪生。而究其根本，恰恰是因為當時美國不僅深陷戰爭的政治泥潭，國內社會矛盾重重，政治對抗撕裂，如今特朗普遇刺的事件，又何嘗不是與當年類似，一枚子彈，再次刺穿了美式民主的虛假神話！

