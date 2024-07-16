三省一區出台決定　促進東北旅遊業協同發展

中評社北京7月16日電／據人民日報報導，記者近日獲悉：《關於促進東北三省一區旅遊業協同發展的決定》於今年7月起施行。決定共16條，包括著力完善現代旅遊業體系，優化整合旅遊資源，提升區域旅遊整體競爭力，建立省、自治區政府間協調推進機制，加強旅遊市場開發合作，推動旅遊宣傳推廣一體化，共建旅遊市場經營主體合作與交流平台等內容。