中評社北京7月16日電／網評：香港文旅空間發展的指標和方法



來源：大公報 作者：胡恩威



國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍提出，要樹立“香港無處不旅遊”理念。無處不旅遊的發展策略，需要有文旅空間的發展模式去配合。首先要為香港文旅空間做一個統計和整合，進行能力評估。透過能力評估，理解香港文旅空間發展的潛力，以及未來長中短的策略。



文旅空間的定位不應只是針對外國旅客，也要讓市民和內地遊客都感到興趣，才能夠創造出無處不旅遊的全方位體驗。文旅空間應該有層次和有布局。



文旅空間基本上可以分為幾個類型和模式：



依層次做好規劃布局



第一類是大型主題公園模式：例如香港迪士尼樂園、海洋公園；也包括大型公園，例如濕地公園、西九藝術公園、香港公園和未來啟德體育園等。



第二類是有特定功能的文化空間：例如博物館、圖書館、美術館、文娛中心、劇場、大型藝術表演場地等。這些空間都需要有資料和數據，香港是否有足夠的展覽空間去舉行更多不同模式的展覽？目前香港會議展覽中心的規模足夠嗎？亞洲國際博覽館是否可以再擴大規模？香港是否有能力和足夠空間舉辦類似世博會的國際大型展覽項目？東京國際論壇和東京Big Sight均是在東京市中心的大型會展空間，可以舉行演唱會、大型展覽等任何形式的活動；東京至少有過百個不同類型大小的展覽空間，各有主題，而不只是集中在同一個會展空間。香港目前展覽會雖然很多，但是展期都非常短，核心問題是香港欠缺相關的展覽和會展空間。

