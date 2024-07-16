網評：全面深化改革須與堅持自信自立相統一

中評社北京7月16日電／網評全面深化改革必須與堅持自信自立相統一



來源：大公報 作者：常樂



7月15日，是中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議舉行的第一天，習近平總書記代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明；同一日，新華社報導16日出版的第14期《求是》雜誌將發表習近平總書記的重要文章《必須堅持自信自立》（文章15日已在求是網刊登電子版），其內容是習近平總書記2013年1月至2024年3月期間有關重要論述的節錄。同一日即有習近平總書記這兩篇重要講話和重要文章發表，看似無意，似又寓意深遠，因此很有必要把這兩大主題聯繫起來加以探討，以助於對二者的深入理解。



首先，全面深化改革必須建基於自信自立之上，必須服從服務於“四個自信”。習近平總書記指出，當今世界，要說哪個政黨、哪個國家、哪個民族能夠自信的話，那中國共產黨、中華人民共和國、中華民族是最有理由自信的。因為獨立自主是中華民族的優良傳統，是中國共產黨、中華人民共和國立黨立國的重要原則。在中國這樣一個人口眾多和經濟文化落後的東方大國進行革命和建設的國情與使命，決定了我們只能走自己的路。



中國特色社會主義是改革開放以來黨的全部理論和實踐的主題，是黨和人民歷盡千辛萬苦、付出巨大代價取得的根本成就。中國特色社會主義道路是實現社會主義現代化、創造人民美好生活的必由之路，中國特色社會主義理論體系是指導黨和人民實現中華民族偉大復興的正確理論，中國特色社會主義制度是當代中國發展進步的根本制度保障，中國特色社會主義文化是激勵全黨全國各族人民奮勇前進的強大精神力量（此即道路、理論、制度、文化“四個自信”）。全黨要更加自覺地增強道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路，保持政治定力，堅持實幹興邦，始終堅持和發展中國特色社會主義。



其次，全面深化改革是要使中國特色社會主義制度更好、要使制度自信更為徹底、更為久遠的重要手段。習近平總書記指出，改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放，不斷解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力。我們要順應時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待，以改革到底的堅強決心，動真格、敢碰硬，精準發力、協同發力、持續發力，堅決破除一切制約中國式現代化順利推進的體制機制障礙。

