“外貿驛站”支撐中國製造“組團出海”

中評社北京7月16日電／據新華社報導，商務部數據顯示，目前我國已建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米。作為跨境電商重要的境外節點，海外倉“千倉萬庫”的時代正加速到來。



浙江擁有全國三分之一數量的海外倉，面積占總建設規模四成。新華每日電訊記者近期蹲點採訪瞭解到，伴隨跨境電商迅猛發展，加之近年來企業以提升供應鏈效能、降低物流成本等為出發點積極應對海外貨物“爆倉”情形，海外倉建設進入“快車道”，助力中國賣家打通出海“最後一公里”。



“開枝散葉”，海外倉建設初具規模



在寧波發現國際物流有限公司總部，多個屏幕實時顯示其在海外長租倉庫實況。



“今年我們準備投入更多資金實現倉儲智能化，並把商品展示、售後、維修、組裝包裝等服務嵌入倉內。”發現國際物流總裁許光輝說，當前大量外貿從To B（向貨物企業銷售）向To C（向消費者銷售）快速轉變，物流履約時效要求更高，對海外倉的需求也節節攀升。



“沒有海外倉，跨境電商物流是‘斷層’的。”嘉興環洋電商物流服務有限公司執行副總裁沈梁斌說，有了海外倉，跨境電商的倉儲、分揀、包裝、退返、發貨、派送就可能得到進一步的保障。



正是意識到這一點，環洋電商物流在2022年開始布局、2023年年初開始投資海外倉，在美國、越南等地進行系統性布局。



伴隨著跨境電商的快速發展，越來越多的企業參與到海外倉建設，其中也有製造業企業。



“以前租用亞馬遜FBA倉費用很高，出貨旺季還會‘爆倉’。而樂歌產品出口占總量九成，十分依賴海外倉。2019年，我們投資了1億美金購買倉庫，大規模擴倉，開始發展公共海外倉。”樂歌人體工學科技股份有限公司董事長項樂宏說，截至2024年一季度，樂歌在全球已部署13個自營海外倉，其中美國9個，年發貨量近10萬個包裹，已服務超700家跨境電商企業出海。



浙江企業海外倉建設初具規模。浙江省商務廳數據顯示，目前浙江有319家企業在全球53個國家布局了839個海外倉，數量約占全國三分之一，在北美、西歐以及“一帶一路”沿線布局廣泛；占地面積1210萬平方米，相當於約1700個足球場的面積，占比達全國四成。“海外倉數量和面積近年來上升很快。”浙江省商務廳對外貿易發展處副處長王舒立說。



不過，在業界看來，目前海外倉發展還處於剛起步階段。許光輝說，行業很年輕，目前競爭較為激烈，預計再過三五年會出現頭部企業，未來海外倉對外貿的貢獻會越來越大。