中評社北京7月16日電／網評：香港可成保安事務國際交流樞紐



來源：大公報 作者：陳克勤



一連三日的“亞洲消防國際會議2024”，7月10日至12日在香港會展中心舉行。會議議題涵蓋應對災害管理和防火措施的最新策略、大灣區協同合作和“一帶一路”地區的應急準備等範疇。約600位來自多個國家和地區的緊急應變、輔助醫療、醫療業界、消防工程專家與代表團成員出席，應邀出席者涵蓋19個“一帶一路”國家和地區以及東盟代表。



回歸以來，香港特區紀律部隊不僅依靠自身專業水平獲得國際認可，多年來亦一直與各國和地區保持緊密交流。故此，圍繞跨境應急支援和打擊跨國跨境犯罪兩大方向，未來香港紀律部隊可以發揮更大作用，助力香港成為保安事務國際交流合作的基地。



一直以來，香港保安及執法等方面的工作充分獲得國際認可。回歸後，特區紀律部隊及執法部門以“中國香港”的名義，更多地參與到國際合作交流中。不僅是今次舉辦的亞洲消防國際會議，今年5月，廉政公署亦於香港舉辦“香港廉政公署：第八屆國際會議”，推動全球反貪合作有新的發展。在不久前結束的世界海關組織會議上，香港海關正式出任2024至2026年度世界海關組織亞太區副主席。能夠參與國際組織的治理，以及舉行國際級別的交流活動，得益於香港的紀律部隊及有關部門長期所保持的高水準。隨著大灣區在保安事務方面的合作交流越來越多，香港可認真總結在跨境、跨區域協作中的成功經驗，透過這些國際組織和會議，進一步與國際業界交流。



例如今次的“亞洲消防國際會議2024”，主題為“掌握科技力量 共推應急準備”。如今大灣區聯合應急機制向前推進，早前便舉行了應急救援聯合演練“聯城──2024”。粵港澳三地消防救援，不僅可以從自身如何打通跨境流程，實現裝備互通，人員如何實現在短時間內完成配合磨合等跨境救援的關鍵。粵港澳三地的消防部門，亦可總結實踐中對使用科創手段的經驗，進一步在國際交流場合中向國際從業者及相關學者交流。隨著全球極端天氣及突發性災難漸趨頻繁，各地加強合作刻不容緩，將我們的成功經驗推廣至更多地區，將有助全球共同應對極端天氣。

