中評社北京7月16日電／網評：美再借“緊急狀態”抹黑香港



來源：大公報 作者：李颖彰



美國總統拜登最近延長所謂“針對香港局勢宣布的國家緊急狀態”，借此抹黑在2020年6月30日香港國安法頒布實施和今年3月香港立法會通過《維護國家安全條例》，誣稱香港高度自治受到損害，並會對美國國家安全、外交政策和經濟利益構成“不尋常和特殊威脅”云云。美國此舉違反國際法和國際關係的基本準則，已遭到社會各界的批評。



是對國際法原則的漠視



香港國安法的實施，是為了平息2019年的黑暴，其核心目的在於維護國家安全、恢復香港社會秩序。從法律和國際關係的角度來看，每一個主權國家均有權利依據自己的法律框架來維護國家安全與社會穩定。因此，國安法的制定實施，正是中國作為一個主權國家，在國際法允許的範圍內對內部事務進行合法合規管理的體現。然而，美國卻惡意抹黑、肆意詆毀國安法。



這種惡意批評往往忽略了一個基本事實：國家安全是任何國家治理的基石，而且根據國際法，每個國家都擁有保護自身安全的不可剝奪權利。美國偏頗的立場反映了其對國際法原則的選擇性解讀，以及試圖干預中國內政。此外，為進一步鞏固國家安全法律框架而通過的《維護國家安全條例》，不僅與香港國安法互相銜接、兼容和互補，更加強了特區政府在國家安全領域的法律責任。這些措施顯然是對香港當前和未來社會穩定及繁榮的負責任考量，完全符合國際法的規範，並展現了對法治的堅定承諾。



近年來，美國對香港採取的政策及其言論，包括指控香港威脅美國國家安全並基於此而延長所謂的“國家緊急狀態”，顯然是對香港國安法律以及政經實際情況的詆毀。迄今為止，美國政府未能提供任何具體證據，說明香港的國安法律如何對美國構成直接的國家安全危機。此前，美國取消香港單獨關稅區等待遇，並聲稱香港已失去高度自治。這項荒謬決定不僅無視香港須就基本法23條立法的憲制責任，也試圖將香港的國際金融中心地位當作“人質”。美國此舉嚴重影響了港美之間的經貿關係，損害了兩地企業和消費者的利益，卻無法證明香港國安法和維護國安條例如何危及美國的經濟安全。這些行為反映出美國在國際法與外交政策上自私自利的多重標準及選擇性解讀，嚴重損害了國際法治精神和全球公平正義。



在國際法的視角下，許多地方均制定類似於香港國安法及維護國安條例的國安法例，這些法例在各自的法律體系中被視為既合法又必需。然而，當觀察美西方國家對我國在香港實施相關政策的反應時，我們不難發現一種明顯的選擇性審查和雙重標準。以美國為首的西方國家在自己的法律體系中實施類似的國家安全保護措施，卻對中國及香港特區的合法立法舉措作出無端指責，揭示了美西方國家以政治凌駕法治的思維。這種基於地緣政治考量而非法律原則的明顯差異待遇，無疑損害了國際法治的公正性和一致性。

