世界泳聯審查：對中國游泳選手審查無違規

中評社北京7月16日電／據新華社報導，世界泳聯成立的反興奮劑審查委員會致信各成員聯合會，表明世界泳聯在對中國游泳選手食品污染事件的審查中“沒有違規、處置不當或隱瞞”。



信中表示，世界泳聯於5月3日成立了反興奮劑審查委員會（以下簡稱“委員會”），審查涉及23名中國游泳運動員2021年食品污染致陽性事件，以及世界泳聯處理管轄範圍內的所有興奮劑案件時所採用的程序是否合規，並為世界泳聯提供建議，使其未來的反興奮劑規程更加完善，確保其反興奮劑工作處於行業領先水平。



在採訪了20多位世界高水平游泳運動員、教練員、各成員協會、興奮劑檢查機構、世界泳聯執行主任、世界泳聯運動員委員會、世界泳聯誠信委員會、美國反興奮劑機構的代表等人，並審查了數百頁的文件後，委員會做出以下結論：“我們很高興與大家分享這個報告結論——世界泳聯在對此次事件的審查中不存在違規、處置不當或隱瞞；在《世界反興奮劑條例》的基礎上，世界泳聯既遵守2021年時該組織的操作流程，又符合其他單項體育聯合會慣用的操作程序。”



委員會還提出了加強反興奮劑力度的10條建議，例如公布臨時禁賽名單；加強運動員和反興奮劑組織的溝通；公開所有相關反興奮劑決定，即使是對於沒有違反興奮劑規則運動員的信息也要公開；確保在世界泳聯比賽前解決所有待定的反興奮劑案件等等。



