網評：日菲泛化准聯盟合作，挑戰亞太秩序

中評社北京7月16日電／網評：日菲泛化准聯盟合作，挑戰亞太安全秩序



來源：中國網 作者：於海龍



7月8日，日本與菲律賓正式簽署《互惠准入協定》，這將使日菲安保合作的緊密程度與制度化程度得到質的提升，也標誌著日菲安保合作已具有准聯盟屬性。日菲《互惠准入協定》是日本分別與澳大利亞、英國簽署《互惠准入協定》之後的第三份具有准聯盟性質的安保合作文件，也是日本與亞洲國家簽署的唯一一份《互惠准入協定》。近年來，日本政府在日美聯盟合作的基礎上，不斷與其他國家開展具有准聯盟性質的雙邊或小多邊安保合作。日本准聯盟合作出現明顯的泛化與網絡化趨勢，對亞太地區秩序穩定帶來嚴重挑戰。



日本和平憲法第九條明確規定，應謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或行使武力作為解決國際爭端的手段，不保持陸海空軍及其他戰爭力量。但多年來日本政府卻罔顧和平憲法的明確要求，不僅持續強化日美聯盟合作，還不斷突破“防衛裝備轉移三原則”，利用“政府安全保障能力強化支援（OSA）”機制向菲律賓等國出口武器裝備，通過與英、澳、菲等國簽署《互惠准入協定》等安保合作文件，建立一系列准聯盟性的安保合作，破壞戰後國際秩序的和平與穩定，鼓動國家間對立、對抗，不斷蠶食日本和平憲法，致使日本和平憲法名存實亡。



日菲《互惠准入協定》的簽署，是日本右傾化加劇、新民族主義思潮高漲背景下的產物。該文件具有鮮明的對華指向性，給亞太地區秩序的穩定與發展帶來重大挑戰。具體表現為以下幾點：



一是加劇中菲兩國南海領土領海爭端，致使南海問題更趨複雜化。中菲兩國南海領土領海爭端本是中菲兩國間的雙邊事務，日本作為非當事國、南海地區域外國家，積極介入中菲南海爭端只會使南海問題更加複雜。目前，菲律賓是日本准聯盟夥伴國中唯一一個與中國存在領土領海爭端的國家。這必將助長菲律賓馬科斯政府在對華關係上的的錯誤認知，為中菲南海領土領海爭端的解決製造更多困難。

