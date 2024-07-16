中評社北京7月16日電／網評：特朗普遇刺是美國政治暴力的縮影



來源：中國網 作者：郭金月



美國東部時間7月13日，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州的一場競選集會上遭遇未遂暗殺。距離大選投票不足4個月上演的這場戲劇化事件，折射出美國政治鬥爭暴力化、白熱化的現實，或將對特朗普重返白宮產生助推作用。



特朗普遇刺是美國40多年來最為嚴重的政治暗殺事件之一。在美國歷史上共有4位在任總統遇刺身亡，多位總統及候選人遭遇未遂暗殺，而本次事件是美國政治暴力的縮影。有研究表明，過去十年間，美國國內針對公職人員的政治暴力和威脅呈穩步上升態勢。2021年1月“國會山事件”期間，時任美國副總統彭斯和全體國會議員不得不緊急避難。2022年10月，時任眾議院議長佩洛西的丈夫在家中遭遇嚴重暴力襲擊。這些事件表明，極端勢力的暴力活動有抬頭之勢。近年來，以“驕傲男孩”等組織為代表、宣揚白人至上主義的極右勢力廣受關注。但特朗普遇刺事件表明，左翼勢力中的極端分子也不容忽視。



目前披露的信息顯示，槍手是當地一名20歲的白人男子。此人註冊為共和黨選民，但曾為民主黨進步派捐款。由於槍手已被當場擊斃，查明其個人動機尚需時日。不過，從美國選戰形勢來看，類似事件的發生有一定必然性。



首先，民主、共和兩黨鬥爭空前激烈，都試圖通過極具煽動性的言論謀取政治利益。從民主黨方面看，2022年9月，拜登在費城的一次演講中將特朗普支持者稱為“人民的敵人”，之後又宣稱2024年大選可能是美國最後一次民主選舉。有的政客和媒體把特朗普比作希特勒，把共和黨比作納粹，並宣揚特朗普上台後將組織“行刑隊”，讓同性戀群體和記者“消失”。這些言論會在民眾中散播恐慌情緒，進而誘發極端行動。



其次，自2023年下半年起，多個民調顯示，特朗普有戰勝拜登的現實可能性。近期，拜登在首場總統候選人電視辯論中表現不佳，引發民主黨“換將”呼聲，而美國最高法院針對特朗普的相關案件，也裁決總統對其履職行為享有絕對豁免權。如果說2021年“國會山事件”表明美國極右派“輸不起”，那麼三年半之後的“刺殺特朗普”事件則反映出極左派也無法承受“敗選之痛”。2024年6月，芝加哥大學一項民調顯示，10%的受訪者稱，使用武力阻止特朗普重新上台是正當的。

