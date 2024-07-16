國乒隊深夜啟程戰奧運

中評社北京7月16日電／據新華社報導，中國乒乓球隊於7月14日深夜啟程，準備參加巴黎奧運會。中國乒協主席劉國梁出征前接受採訪時表示，雖然沒有以中國乒乓球隊領隊的身份出征，但會以國際乒聯副主席的身份出現在奧運會。



劉國梁表示，從整個奧運代表團來說，乒乓球隊進入奧運村的名額是15人，運動員8人，還有場外的教練員、醫務人員，每個位置都精準到人。“為了把名額給更多有需要的、能保障球隊的教練員和他們的團隊，我以國際乒聯（官員）的身份參加。所以，不管是在賽場還是在奧運村，該出現的地方我都會出現。”



對於球迷關心的運動員場外教練問題，劉國梁表示，從德班世乒賽開始，中國乒乓球隊就在做新的嘗試，運動員、教練員做雙向選擇，以運動員選擇優先。“混雙（場外）是肖戰，女單孫穎莎的場外是邱貽可，陳夢的場外是馬琳，男單樊振東的場外是王皓，王楚欽的場外是肖戰，男女團體的場外是兩個主教練，李隼偏重女隊，秦志戩偏重男隊，這些都是經過長期的磨合做出的決策。”



劉國梁最後表示，到達巴黎後的一周內，隊伍會去調時差和感受奧運氛圍。“運動員的時差、感受、心情、心態、狀態都在換環境，他們會有一個興奮感，會有找到比賽狀態的推進感，什麼時候進入訓練營、進村、進村後的幾天熱身，直到比賽，都將根據計劃完成。”



巴黎奧運會乒乓球項目的比賽將於7月27日至8月10日在南巴黎競技場4號館舉行。