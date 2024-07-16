網絡文學一鍵出海　世界青年何以讀懂中國

中評社北京7月16日電／據中國青年報報導，隨著網文在國內的IP化，網絡文學以包含影視、動漫、遊戲等在內的多種形態融合“出海”，多元內容形態的影響力叠加放大，受到國外年輕人的追捧。



中國音像與數字出版協會發布的《2023年度中國網絡文學發展專題報告》顯示：2023年，我國網絡文學行業“出海”總規模保持增長態勢，海外市場營收規模達到43.50億元，同比增速7.06%。2023年我國網絡文學出海作品（含網絡文學平台海外原創作品）總量約為69.58萬部（種），同比增長29.02%。



近日，在第七屆中國“網絡文學＋”大會出海交流分論壇上，專家學者、網絡作家、網文企業分享“一鍵出海”和全球IP開發經驗，探討網文“出海”的內容、形式和路徑。



網絡文學具有共享、即時、互動的特徵，是最適合國際傳播的文化形式之一。中國作家協會網絡文學中心副主任朱鋼表示，2023年網絡文學海外傳播市場規模超40億，海外活躍用戶近兩億人，其中“Z世代”占80%，覆蓋全球大部分國家和地區。



作為新一代網絡作家，童童在海外有許多年輕的粉絲。童童說：“在國外年輕人的眼裡，中國是一個神秘的東方古國，他們想要通過網文瞭解中國，瞭解中國的年輕人都在幹什麼。”



近年來，中國網文運營模式、敘事手法被廣泛借鑒，促成了海外原生態形成。朱鋼說，截至2023年年底，各海外平台培養海外本土作家近百萬，簽約作者以“Z世代”為主，創作海外原創作品150餘萬部。



北京師範大學中國文學海外傳播研究中心主任姚建彬表示，網絡文學成為海外青年群體瞭解中國的有效窗口和渠道。網絡文學能夠讓海外青年群體感受到充滿活力、朝氣蓬勃的中國形象。

