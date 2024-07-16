兩岸文創人士共話文化創意產業高質量發展

中評社北京7月16日電／據新華社報導，第二十三屆白馬湖文化交流活動暨兩岸文創高校聯盟十五周年懇談會，13日在杭州召開，兩岸200多所高校、科研機構、行業協會及文創企業相聚白馬湖畔，共話文化創意產業高質量發展。



本次大會以“致敬十五載，智創啟新篇”為主題，深入探討兩岸文化、旅遊、體育、創新人才培養等領域的議題，共同探索中國式現代化和新質生產力背景下兩岸文體旅產業新發展。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周表示，兩岸文化同根同源，兩岸人民對中華文化有高度統一的認知，文化創意產業處於文化融合發展的前沿，聯盟在其中發揮了重要作用。未來，全國台聯將進一步促進兩岸青年交流，共同推動中華文化在創意產業中的新發展。



著名文化學者、前台灣藝術大學校長黃光男認為，兩岸高校作為中華文化的傳承者與發揚者，擁有深厚的文化底蘊，也必將在文化創意產業的探索與實踐中書寫中華文化繁榮興盛的新篇章。



懇談會上，北京大學教授張頤武、浙江大學教授潘雲鶴、台灣著名漫畫家蔡志忠分別圍繞中華文明的創新發展、AIGC背景下的文化創意產業發展機遇、創意人才培養等議題進行分享。



本屆大會分設“新質生產力引領下的文體旅產業高質量發展”“數智時代兩岸青年文化的交流與融合”“新質生產力與兩岸影視藝術的創新探索”“中國傳統文化與旅遊發展創新”4大主題研討。