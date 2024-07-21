《中國評論》月刊第319期內容介紹

第319期《中國評論》月刊（中評社圖片） 中評社北京7月21日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第319期《中國評論》月刊2024年7月號已出刊。本期《中國評論》共刊發20篇文章，涵蓋台灣、兩岸、中美、港澳、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目刊發了《中國國家統一模式選擇及內在邏輯》《中國統一理論的形成發展、基本框架與主要內涵》《以中華民族共同體論述豐富國家統一理論》《發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用》《“兩制”台灣方案視域下兩岸文化認同的挑戰》五篇文章。



福建社會科學院特約研究員、北京聯合大學台灣研究院教授陳星和福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員王藝樺聯合發表了《中國國家統一模式選擇及內在邏輯》一文。文章指出，中國的國家統一事業在中華民族偉大復興與中國式現代化語境下展開，獨立自主的國家地位、國家統一與民族復興戰略的協調發展是國家統一模式的重要特徵。與二戰後其他完成統一的國家比較而言，中國的統一屬於“內生型統一”。中國式現代化的快速推進全面重構了國家統一模式的要素結構，從外部環境與兩岸互動結構兩個層面重新塑造了國家統一模式的基本樣貌。兩岸統一的核心是發展問題，中國的國家發展模式可以概括為“發展式統一”。“發展”推動了國家統一量變過程的加速，並越來越多地賦予國家統一模式實質性內涵。



上海東亞研究所研究員周天柱在《中國統一理論的形成發展、基本框架與主要內涵》一文中表示，中國統一理論的形成與發展歷程，與台灣島內政局以及兩岸關係互動、國際形勢變化緊密相連，經歷了不同的階段：新中國成立以後，以毛澤東為主要代表的中國共產黨人，提出和平解決台灣問題的重要思想、基本原則和政策主張，進行瞭解放台灣的準備和鬥爭，為實現和平統一創造了重要條件；中共十一屆三中全會以後，以鄧小平為主要代表的中國共產黨人，確立了爭取祖國和平統一的大政方針，創造性地提出了“一個國家，兩種制度”的科學構想，使兩岸關係進入新的歷史階段；中共十三屆四中全會以後，以江澤民為主要代表的中國共產黨人，提出發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的八項主張；中共十六大以後，以胡錦濤為主要代表的中國共產黨人，提出兩岸關係和平發展重要思想，兩岸關係面貌發生深刻變化；中共十八大以來，以習近平為主要代表的中國共產黨人，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略。