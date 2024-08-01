羅祥喜：兩岸關係的主要風險與主導力量

中評智庫基金會秘書長、中評社總編輯羅祥喜（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月1日電（記者 李子寧）以“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”為主題的思想者論壇不久前在北京舉行，中評智庫基金會秘書長、中評社總編輯羅祥喜在論壇上表示，近幾年來兩岸關係發生了很多重要變化，台海局勢趨於複雜嚴峻，而今年賴清當選和就職更讓未來幾年的兩岸關係變數增多，加上外部勢力干預的增加，台海風險挑戰有增無減。但與此同時，大陸主導兩岸關係發展的力量也有明顯的變化，制約內外風險挑戰的軟硬實力增強。因此，各種因素綜合作用的結果，未來幾年的兩岸關係可能發生重大變化。但大陸牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權，兩岸現在比過去任何時候更接近統一。



羅祥喜說，影響未來幾年兩岸關係發展的風險與挑戰，從不同的角度或層面來觀察，可能有不同的看法，但從宏觀或趨勢上來看，其認為有三個風險挑戰最值得關注：



第一，是民進黨持續執政下“台獨”勢力的極端化發展。兩岸由於歷史政治的原因目前仍處於分治狀態，但兩岸同屬一個國家的性質從未改變；統一是歷史大勢，不可阻擋，但目前是由主張“台獨”的政黨執政，“台獨”分裂勢力及其分裂活動是兩岸關係發展的重要風險源。自民進黨2016年再次執政後，因為不承認體現一個中國原則的“九二共識”，也就不承認兩岸原有的共同政治基礎，持續推動“反中抗中”和“去中國化”的路線，導致台海局勢愈趨複雜嚴峻。2024年1月的台灣選舉，賴清德當選，民進黨繼續執政，各方普遍預期未來四年的兩岸關係更加不樂觀，賴清德發表被稱為“台獨”告白的就職演說之後，各方進一步斷定，賴清德不但完全無意改善兩岸關係，而且還會進一步推動激進的“台獨”路線——除了強調兩岸“互不隸屬”，還公開表示“中華民國台灣”、“台灣”都是“國名”，囂張程度遠勝過往。同時，因為賴清德只以四成的票當選，民進黨在“立法院”也喪失了過去八年的主導地位淪為弱勢，如此的“雙少數”政府，為了鞏固政權、掩蓋執政弊端，對內的政黨競爭和朝野鬥爭，以及在兩岸關係上，都可能走更加激進、極端的路線，以爭取綠營同溫層的支持，賴清德上任以後的兩岸對立、朝野對抗強化已說明這一點，未來的進一步極端化、民粹化也不無可能，甚至有人預測或擔心民進黨納粹化。毫無疑問，“台獨”政權、“台獨”勢力的這種發展取態，是未來四年兩岸關係發展的重要風險源之一。

