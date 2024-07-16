日本青森縣一車輛撞上房屋　致2死1傷

中評社北京7月16日電／據央視新聞報導，當地時間14日凌晨，日本青森縣三澤市發生一起交通事故。一輛機動車衝入路旁一座小屋後起火燃燒。事故共造成2人死亡，1人受傷。



15日，駐日美軍三澤基地發布信息稱，2名死者中的1人為該基地所屬美軍士兵。



事故現場附近居民稱，發生事故的車輛為一台Y牌照機動車，也就是駐日美軍及家屬的私人所有車輛。



當地警方正在對事故過程和原因等展開調查。