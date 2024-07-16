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朝鮮：再次發現韓方投放裝有反朝物品的氣球
http://www.CRNTT.com   2024-07-16 16:29:39


　　中評社北京7月16日電／據央視新聞消息，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正16日發表談話稱，朝方當天又發現了29個韓方投放的裝有反朝物品的氣球。朝方對此予以嚴重警告，稱韓方要做好為此付出代價的準備。韓方必須停止此類行為，否則朝方的對應方式將不可避免地發生變化。

　　目前韓國方面尚未對上述表態作出回應。

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