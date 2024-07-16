額勒賽下游水電站助力當地經濟社會發展

中評社北京7月16日電／據人民網報導，7月15日，由中國華電集團有限公司投資開發的柬埔寨額勒賽下游水電站迎來商業運營10周年。額勒賽下游水電站位於距離柬首都金邊350公里的戈公省豆蔻山深處，裝機33.8萬千瓦，年均發電約10億千瓦時，極大緩解了柬埔寨電力供應緊張局面。柬埔寨參議院主席、前首相洪森稱讚道，“這是中國人民送來的珍貴禮物”。



十年來，額勒賽下游水電站實現投產以來連續安全生產超3900天，累計輸出綠色電能達110億千瓦時，投產次年發電量占到柬埔寨全國發電量的30%，年均發電量占柬埔寨全國發電量的10%以上。



中國華電額勒賽下游水電項目（柬埔寨）有限公司（簡稱額勒賽公司）總經理朱新元表示，額勒賽下游水電站投產之前，柬埔寨缺口電量超過全國用電量的20%，主要依靠重油發電和進口電量，成本高、污染大，嚴重制約當地經濟社會發展。



吳希天是項目的一名翻譯，家就住在戈公省。他說，以前的戈公省用電困難，大多依賴進口。項目上架設了電站至戈公的32公里22千伏輸電線路，幫助接入全國電網。現在電價較以前下降了約80%，戈公省也很少停電了。“現在工廠更多了，人們生活質量也更好了。我家裡還添置了空調等日用電器。”吳希天說，“真的很感謝中國企業。”



走進額勒賽下游水電站廠房，藍色的地面，潔白的墻壁，整齊的控制屏，一座現代化廠房映入眼簾。額勒賽下游水電站完全採用中國水電技術高標準，並實行“遠程集控、少人值班”運行模式，實現全球範圍內通過互聯網對機組運行信息的實時監視功能。



“技術監督是水電站針對特種設備進行常態化檢測的一項重要工作，關乎電站人身設備安全，但柬埔寨還沒有相關技術標準和要求。”額勒賽公司生產技術部負責人羅建華表示，2016年，公司按照中國先進標準建設了柬埔寨境內唯一的電站試驗中心，開創了柬埔寨水電項目技術監督先河。



朱新元說：“我們把中國設備、中國技術、中國標準帶到柬埔寨，努力為當地提供優質的清潔電能，希望能點亮人們的美好生活。”