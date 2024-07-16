賡續傳統友誼　持續築牢中烏命運共同體根基

中評社北京7月16日電／據人民網報導，近日，人民網“文化絲路”採訪攝制組走進烏茲別克斯坦，就中烏關係發展前景、雙方務實合作、人文交流、互學互鑒等話題，專訪中國駐烏茲別克斯坦大使於駿。



於駿大使在訪談中指出，中烏是互尊互信的好鄰居、互惠互利的好夥伴、互學互鑒的好朋友。建交30餘年來，中烏經貿合作取得豐碩成果。作為絲綢之路上的文明古國，中國和烏茲別克斯坦為踐行全球文明倡議、促進文化融通發揮獨特作用，為高質量共建“一帶一路”注入文明張力。



人民網：在兩國元首戰略引領下，中烏關係保持高水平發展。如何看待兩國關係現狀和發展前景？



於駿：自1992年正式建交以來，中烏兩國始終遵循相互尊重、平等相待、互利共贏原則，推動雙邊關係不斷向前發展，成為互尊互信的好鄰居、互惠互利的好夥伴、互學互鑒的好朋友。近年來，在習近平主席和米爾濟約耶夫總統戰略引領下，兩國關係實現跨越式發展，政治互信持續鞏固，共建“一帶一路”扎實推進，各領域合作取得豐碩成果。我認為，中烏關係具有以下四個鮮明特徵。



首先，元首外交的戰略引領是中烏關係發展的政治保障。兩國元首建立起深厚友誼和高度互信。迄今為止，習近平主席三次訪烏，分別到訪塔什干、布哈拉和撒馬爾罕。就烏方而言，2023年以來，米爾濟約耶夫總統三次赴華，其中今年1月米爾濟約耶夫總統對華進行國事訪問期間，兩國元首共同宣布將中烏關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，在更高起點上推動構建中烏命運共同體，為中烏關係做出戰略規劃、確立新的奮鬥目標，為兩國各領域合作注入新動力、開辟新願景。



第二，堅定支持彼此維護核心利益是中烏關係發展的重要基石。中烏之間不存在任何歷史遺留問題和重大分歧。中方堅定支持烏茲別克斯坦維護國家主權、獨立、領土完整，堅定支持烏方自主選擇符合本國國情的發展道路。烏方恪守一個中國原則，在涉台、涉港、涉疆、人權等核心利益問題上始終支持中方立場，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。雙方在聯合國、上海合作組織、中國—中亞機制等多邊框架內保持密切協作，在國際舞台上相互支持配合，維護共同的安全和發展利益。



第三，共謀發展振興是中烏關係發展的現實動力。中烏兩國發展目標相近，理念契合，雙方合作領域廣、利益交融深，在現代化進程中互學互鑒、相互支持、彼此成就。近年來，烏茲別克斯坦大力推進改革，擴大對外開放，著力改善營商環境，中國企業赴烏投資興業熱情高漲。兩國經貿合作勢頭強勁，雙邊貿易額屢創新高。雙方充分發揮地緣相近、產業互補優勢，扎實推進共建“一帶一路”和“新烏茲別克斯坦”發展戰略對接，不斷深化交通、基礎設施、能源、通信、化工等領域互利合作，並在新能源、數字經濟、現代農業、減貧等領域打造新的合作增長點。



第四，推動構建命運共同體是中烏關係發展的美好願景。構建中烏命運共同體是兩國元首重要共識，符合中烏關係的高水平，符合兩國人民的共同期盼，已多次寫入兩國聯合聲明等文件。烏方深度參與共建“一帶一路”，積極支持落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。雙方堅持相互尊重、互學互鑒，踐行真正的多邊主義，反對脫鈎斷鏈、保護主義和單邊制裁，都主張共享合作機遇，讓發展成果更多惠及各國人民，攜手維護地區安全穩定，共同促進世界和平發展。



當前，中烏兩國都處在各自發展的關鍵時期。中方正著力推動高質量發展和高水平對外開放，以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業。烏方也正全力推進“新烏茲別克斯坦”建設，在國家改革和現代化事業中邁出更大步伐。雙方將深入落實兩國元首重要共識，賡續傳統友誼，把握歷史機遇，深化互利合作，共謀發展振興，用實際行動不斷充實中烏新時代全天候全面戰略夥伴關係內涵，持續築牢中烏命運共同體根基。