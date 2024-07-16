泰延長中國公民免簽入境單次停留期至60日

中評社北京7月16日電／據央視新聞消息，根據泰國政府發布的公告，從7月15日起，泰國延長包括中國（包含港澳台）在內的93個國家和地區的遊客、商務人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日。此前為30日。



3月1日，中國與泰國互免持普通護照人員簽證協定正式生效。