阿富汗楠格哈爾省強降雨天氣已致40人死亡

中評社北京7月16日電／據央視新聞報導，當地時間15日，據總台駐阿富汗報導員從阿臨時政府自然災害管理部發言人處得到的消息，阿富汗東部楠格哈爾省強降雨導致的遇難者人數已上升至40人，另有近300人受傷。



阿臨時政府發言人穆賈希德在其個人社交媒體賬號上表示，楠格哈爾省部分地區因特大暴雨造成多人遇難、百餘人受傷。目前已指派有關單位盡快前往災區，為流離失所的家庭提供住所、食物和藥品，並命令軍事機關動用一切可以利用的設施救人。